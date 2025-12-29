Ireneusz Pastuszak był uznanym aktorem teatralnym i filmowym, związanym z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Przez lata swojej kariery zdobył sympatię publiczności oraz uznanie w środowisku artystycznym. Jego występy na scenie wyróżniały się charyzmą, emocjonalną głębią i profesjonalizmem. W Tarnowie był jedną z ważniejszych postaci życia kulturalnego.

Nie żyje Ireneusz Pastuszak

Do tragicznego zdarzenia doszło 27 grudnia 2025 roku podczas wyjazdu aktora do Maroka. Ireneusz Pastuszak zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana przez prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego oraz bliskich aktora. Jak podkreślili w swoich wypowiedziach, był to niespodziewany i ogromny cios.

Wieść o śmierci Ireneusza Pastuszaka wstrząsnęła środowiskiem teatralnym, mieszkańcami Tarnowa i jego bliskimi. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne pożegnania i wspomnienia. Jednym z najbardziej poruszających była wiadomość opublikowana przez córkę aktora, która w osobisty sposób pożegnała ojca.

Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go. Był gościem w moim podcaście, siedział na kanapie TalkShow… ostatnio wystąpił też ze mną w jakimś reality show - poinformowała córka.

Prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny, również zareagował na śmierć artysty, publikując oficjalny komunikat, w którym podkreślił wkład Pastuszaka w życie kulturalne miasta oraz wyraził współczucie bliskim zmarłego.

Kariera teatralna i filmowa Ireneusza Pastuszaka

Choć główną sceną artystyczną Ireneusza Pastuszaka był Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, aktor miał na koncie także występy w produkcjach filmowych. Jego kariera opierała się na wieloletnim doświadczeniu scenicznym oraz zaangażowaniu w rozwój lokalnej kultury. Pastuszak był postacią rozpoznawalną i szanowaną w tarnowskim środowisku teatralnym. Wielu widzów zapamięta go z jego ról w spektaklach, w których prezentował wyjątkowe umiejętności aktorskie i głęboko emocjonalne podejście do granych postaci.

