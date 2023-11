Irena Santor w domu opieki czuje się jak na wczasach! Chwali personel, cieszy się otoczeniem parku, myśli nawet o kolejnych koncertach:

Przyjechaliśmy tu z mężem (Zbigniew Korpolewski) w marcu. Po operacji serca Zbyszek wymagał rekonwalescencji. A mnie przerósł stres związany z chorobą męża. Skolimowski Dom Artystyów Weteranów to pensjonat połączony ze szpitalem. Są pielęgniarki, przyjeżdża lekarz. Czuję się tu jak na wczasach. Każdy ma mały pokoik. Śniadania i kolacje dostaję do łóżka, tylko na obiad trzeba zejść. Dla mnie to wybawienie, bo z gotowaniem jestem na bakier. Pensjonat otoczony jest parkiem. Zbyszek zaczął chodzić, więc wyciągam go na spacery. Doszłam już do formy, szykuję się do koncertu, który ma się odbyć niebawem. Dlatego sporo ćwiczę. - mówi w Twoim Stylu Irena Santor.