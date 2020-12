Dwa lata temu pożegnała męża, mieszkała w domu opieki. Co dziś dzieje się z Ireną Santor?

Pierwsza dama polskiej piosenki swoim wyjątkowym głosem uwiodła całe pokolenia, a jej niezapomniane utwory przeszły do, wciąż żywej, historii. Dziś artystka obchodzi swoje 86 urodziny. Jak je spędza i co teraz dzieje się z Ireną Santor? Życie nie zawsze ją rozpieszczało. Kilka lat temu gwiazda trafiła do domu opieki.

Irena Santor obchodzi 86 urodziny. Co dzieje się z artystką?

Swoją karierę Irena Santor rozpoczęła w 1951 roku, niedługo później swoim magicznym głosem oczarowała słuchaczy, a w jej ręce powędrowały pierwsze nagrody i odznaczenia, których łącznie ma ponad 50. Występowała w Europie, Ameryce, Azji i Austarlii, na największych scenach i w wyjątkowych spektaklach.

Odkąd siebie pamiętam, zawsze śpiewałam: to w przedszkolu, potem w szkole, zresztą - gdziekolwiek. Zawsze musiałam gdzieś coś komuś "odśpiewać" - wspominała w liście napisanym z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w tym roku. - Otworzyły się przede mną bramy raju (...). Uświadamiałam sobie, że muzyka jest potężną siłą. Potrafi być "lekiem na całe zło", jest natchnieniem i wytchnieniem, jest dobrem absolutnym - pisała.

Niestety, życie nie zawsze oszczędzało Irenę Santor, która jak mogłoby się wydawać, za swój talent nie raz musiała zapłacić niewyobrażalną cenę. W wieku 11 lat straciła mamę, następnie cudem uszła życiem z wypadku samochodowego, a w 2000 roku zdiagnozowano u niej raka. Przy nadziei utrzymywali ją fani i ukochany mężczyzna Zbigniew Korpolewski, dzięki któremu uwierzyła, że wygra ze śmiercią. Niestety, w 2018 roku Irenę Santor spotkała kolejna tragedia. Zbigniew Korpolewski zachorował na serce i przeszedł skomplikowaną operację. Wtedy też gwiazda wraz ze swoją miłością zdecydowała się przenieść do Domu Artysty Weterana w Skolimowie. W listopadzie tego samego roku jej ukochany zmarł.

East News

Co dziś dzieje się z Ireną Santor? Artystka po śmierci męża opuściła dom opieki i przeniosła się do swojego warszawskiego mieszkania. W rozmowie z Faktem zdradziła, jak świętuje swoje 86 urodziny.

Bardzo spokojnie będę obchodzić te urodziny. Jestem poza Warszawą na wsi, u moich przyjaciół. Jesteśmy tylko w trójkę. Będę obchodzić urodziny, tak jak trzeba według wszelkich nakazów. Jest mi bardzo dobrze, jak w niebie - powiedziała.

Irena Santor urodziła się 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupskim. W swojej wieloletniej karierze stworzyła niezapomniane muzyczne duety między innymi z Mieczysławem Foggiem, Zbigniewem Wodeckim, Katarzyną Stankiewicz, Anną Marią Jopek, Grzegorzem Turnauem czy Pawłem Kukizem. Dziś nie żałuje niczego.

Gdybym jeszcze raz miała stanąć w punkcie wyjścia, nie zrezygnowałabym z niczego, co mnie w życiu spotkało - wyznała w liście.

Irena Santor karierę muzyczną rozpoczęła mając zaledwie 17 lat. Młoda artystka nie musiała długo czekać na pierwsze owacje. Świat pokochał jej głos a ona występowała na największych scenach.

East News

Irena Santor dziś obchodzi swoje 86 urodziny. Gwiazda spędzi je z przyjaciółmi. To idealny dzień, by przypomnieć sobie i odsłuchać jej największe przeboje, a nie jest ich mało.