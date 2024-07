IPN upublicznił dokumenty, dotycząca agenta Bolka, znalezione w domu gen. Czesława Kiszczaka. Wśród nich jest teczka personalna i teczka z lat pracy 1970-1976 TW "Bolek" - podaje tvn24.pl. Ujawniono m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy, podpisane imieniem i nazwiskiem Lecha Wałęsy oraz pseudonimem "Bolek".

Te informacje były prezydent skomentował krótkim wpisem na swoim mikroblogu.

Tak przegrałem, ale tylko w tym miejscu gdzie prawie wszyscy uwierzyli że jednak jakaś zdradziecka agenturalna współpraca z SB 46 lat temu incydentalnie krótko ale była, i na krótko zostałem złamany. To nieprawda. Nie jestem w stanie jednak Was Przekonać. Dziękuję zdradziliście mnie, nie ja Was - napisał Lech Wałęsa.