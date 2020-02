Internautka zarzuciła Małgorzacie Rozenek, że ma bałagan w domu! Odpowiedziała! 

Małgorzata Rozenek-Majdan przywiązuje ogromną wagę do wyglądu swojego domu. Widać, że wszystko jest tam zaplanowane, a co jakiś czas pojawiają się nowe dekoracje, które są doskonale przemyślane. Na zdjęciach, które gwiazda publikuje na Instagramie widać, że we wnętrzu zawsze panuje porządek. Jednak pod jednym ze zdjęć na Instagramie Internautka zarzuciła Małgorzacie Rozenek, że ma bałagan! Musicie zobaczyć to zdjęcie...

Małgorzata Rozenek pokazała bałagan w domu!?

Małgorzata Rozenek pokazała ostatnio, jak spędza jeden z wieczorów. Gwiazda oglądała Australian Open, a pod projektorem, na którym wyświetlał się turniej sportowy leżał cały stos książek. Jedna z Internautek uznała to za bałagan i wprost napisała:

Jezu ale bałagan 🙈 - napisała jedna z Internautek

Zaskoczona gwiazda zapytała autorkę kontrowersyjnego komentarza, gdzie widzi ten bałagan, ale nie uzyskała odpowiedzi. Wtedy wkroczyli jej fani! Pod tym komentarzem pojawiło się mnóstwo kolejnych od fanów, którzy są zaskoczeni nazwaniem bałaganem stosu książek i bronią Małgorzaty Rozenek.

od kiedy ułożone książki to bałagan 😂 Dla niektórych książki to bałagan , to mówi wszystko o osobie 🙈 piekny “balagan” w takim razie. Kocham ksiazki, mam ich cale mnostwo, czytam w kazdej wolnej chwili. W takim razie u mnie taki sam balagan🤣 jak się ma książki i jak się czyta to tak to wygląda

Trzeba przyznać, że słowo bałagan faktycznie nie pasuje do zdjęcia. Książki, jak widać są ułożone, ale jest ich tak dużo, że nie zmieściły się w konsoli, a to trudno nazwać "bałaganem"! Małgorzata Rozenek tym razem mogła liczyć na fanów, którzy nie tylko ją obronili, ale i pochwalili jej kolekcję!

Wszystko przez to zdjęcie!