Pola Wiśniewska to piąta żona Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje. Para zaręczyła się w 2019 roku, zaledwie trzy miesiące po rozwodzie Michała z Dominiką Tajner. Ślub wzięli na początku 2020 roku, jednak z powodu pandemii wesele odbyło się dopiero ponad dwa lata później. Wspólnie wychowują dwóch synów: czteroletniego Falco Amadeusa i dwuletniego Noela Cloe. Zarówno Pola, jak i Michał mają także po czworo dzieci z poprzednich związków.

Na co dzień Pola jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie jej profil śledzi niemal 40 tysięcy użytkowników. Publikuje tam głównie zdjęcia z najmłodszymi dziećmi i dzieli się przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa oraz roli kobiet. Nowy wpis wywołał mieszanie odczucia u jednego z odbiorców.

We wtorek Pola Wiśniewska opublikowała poruszający wpis na temat "odpuszczania". W poście napisała: