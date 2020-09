Za nami pierwszy odcinek 7. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Poznaliśmy piątkę uczestników, którzy mają nadzieję na odnalezienie miłości w programie. Wśród nich jest również przepiękna rolniczka, Magda ze Śmiardowa Krajeńskiego, która dostała ogromną liczbę listów od panów - dokładnie 386, co jest absolutnym rekordem!

Widzowie programu są zachwyceni naturalnością i skromnością dziewczyny. Jak skomentowali pierwszy odcinek z jej udziałem? Komplementom nie ma końca!

Internauci zachwyceni Magdą z "Rolnik szuka żony"! "Rozbiła bank"

Już po raz 7. Marta Manowska razem z ekipą programu "Rolnik szuka żony" wyruszyła do rolników, którzy chcą znaleźć miłość swojego życia za pośrednictwem hitu TVP. Show z roku na rok bije rekordy oglądalności i coś czujemy, że w tym roku może paść kolejny! Ogromne zainteresowanie widzów i internautów wzbudza jedna z uczestniczek 7. edycji, piękna rolniczka Magda.

Dziewczyna ma za sobą trudną historię - miała już męża, jednak okazało się, że nie była jedyną kobietą w życiu swojego partnera. Teraz ma nadzieję, że trafi w końcu na uczciwego i wartościowego mężczyznę. Bardzo chciałaby już zostać mamą i być szczęśliwą żoną. Magda ma jednak w kim wybierać, ponieważ napisało do niej aż 386 panów! Na koniec wczorajszego odcinka mogliśmy zobaczyć, że dziewczyna zaprosi do siebie wielu przystojnych mężczyzn. Kto przypadnie jej do gustu? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę.

Magda zrobiła również ogromne wrażenie na widzach i internautach! Pojawiły się nawet komentarze panów, którzy żałują, że nie zdecydowali się wysłać listu do pięknej rolniczki. Wygląda na to, że Magda może zostać okrzyknięta jedną z najpopularniejszych uczestniczek wszystkich edycji!

- Rozbiła bank 🙃 - Bardzo miła pani i ładna, myślę, że zasłużyła na szczerego mężczyznę, życzę jej tego z całego serca - Mega sympatyczna dziewczyna :) oby znalazła odpowiedniego mężczyznę :) powodzenia :) - Mam nadzieje że natrafiłaś w tym programie na swoją drugą połówkę, bo zasłużyłaś 🥰😍😘 - Szkoda, że nie napisałem, fantastyczna kobieta... - No zapowiada się ciekawie - piszą fani.

A Wy którego uczestnika obecnej edycji polubiliście najbardziej?

Myślicie, że Magda odnajdzie miłość w programie?