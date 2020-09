Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" na swoim Instagramie opublikowała post, w którym poinformowała fanów o swoim kolejnym sukcesie! Okazało się, że w osiągnięciu tego celu bardzo pomógł jej mąż i nawet nazwała Grzegorza najlepszym nauczycielem. Ania dodała również zdjęcie, na którym pochwaliła się świeżo odebranym dyplomem. Zobaczcie!

Zobacz także: Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" wyraźnie schudł! Fani go nie poznają! "Znika w oczach"

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim kolejnym sukcesem!

Ostatnio w życiu Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony" dużo się dzieje! Praca na gospodarstwie, opieka nad dziećmi, budowa domu, tworzenie treści do mediów społecznościowych, to tylko niektóre z obowiązków, jakie ma na głowie rolniczka. Ale, jak się okazało, dla Ani to wciąż za mało! Żona Grzegorza Bardowskiego postanowiła oficjalnie zdobyć zawód rolnika. Niedawno miała egzaminy i udało jej się wszystkie pomyślnie zdać. Zawodowa rolniczka pochwaliła się swoim sukcesem na Instagramie.

Dyplom odebrany 😊.Oficjalnie mogę się pochwalić nowym zawodem jaki zdobyłam- technik rolnik. Grzesiek @Bardowscy w tej profesji jesteś moim najlepszym nauczycielem😍.#rolniczka - napisała Ania Bardowska na Instagramie.

Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się dla Ani mnóstwo gratulacji! Jedna z fanek zapytała również o przebieg takiego egzaminu na zawodowego rolnika. Żona Grzegorza Bardowskiego odpowiedziała na ten komentarz i wyjawiło jak wszystko wyglądało. Musiała się popisać widzą z różnych działów rolnictwa!

Na egzaminie praktycznym stał ciągnik z opryskiwaczem i musiałam sprawdzić, czy opryskiwacz jest kompletny, czy czegoś brakuje (brakowało jednej dyszy na lancy). Sprawdzenie ciśnienia w oponach, sprawdzenie poziomu oleju. Spalona żarówka z kierunkowskazie 😊. Oprócz tego było zadanie do wyliczenia ile mocznika należy użyć do uzyskania cieczy o określonym stężeniu… Nie pamiętam już szczegółów 😊. Na koniec faktycznie należało odmierzyć na wadze potrzebną ilość, oczywiście pamiętając o bhp 😉 - wyjawiła Ania Bardowska.

Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem i oczywiście my również przyłączamy się do gratulacji! Ania Bardowska zdobyła kolejny zawód i teraz jest już rolniczką pełną parą. Gratulacje!

Instagram

Ania Bardowska nie boi się wyzwań w swoim życiu i cały czas wytrwale dąży do kolejnych, założonych przez siebie celów. Grzegorz musi być z niej naprawdę dumny!

Instagram

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zdobycia tytułu zawodowego rolnika!