Internauci zachwycają się urodą Diany z "Rolnik szuka żony", jednak ona skrywała smutną tajemnicę... 

Uczestniczki szóstej edycji "Rolnik szuka żony" są bardzo aktywne w sieci i dzielą się z fanami programu tym, co u nich słychać prywatnie. Dodatkowo Diana, Wiola i Natalia bardzo się zaprzyjaźniły i dosyć często się spotykają. Ostatnio u dziewczyn sporo zmian. Natalia i Wiola znalazły swoją miłość. Takiego szczęścia nie ma jednak Diana, która odważyła się na smutne wyznanie...

Zobacz także: Wiola z "Rolnik szuka żony" ma chłopaka! Pochwaliła się zdjęciem z ukochanym

Diana z "Rolnik szuka żony" o relacjach damsko-męskich

Diana z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie z przygotowań do imprezy. Jej wyjściowy look bardzo przypadł do gustu internautom, którzy nie szczędzili jej komplementów odnośnie urody. Diana uprzejmie dziękowała za miłe słowa, jednak pojawił się jeden komentarz, który skłonił ją do smutnego wyznania:

Przepiękna 😍 ale Ty musisz łamać męskie serca ❤️

Internauta pisząc ten komplement zapewne nie spodziewał się odpowiedzi, którą dostał:

Chyba oni mi😓 - odpowiedziała Diana

Mamy nadzieję, że zupełnie przypadkowa uwaga nie zepsuła humoru Dianie, a jej życie miłosne niedługo nabierze barw. W końcu miłość czasami przychodzi nagle...

Zobacz także: To będą pierwsze walentynki Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony". Ilona coś zaplanowała!

Diana z "Rolnik szuka żony" jest singielką. Na Instagramie przyznała, że ma złamane serce.

Instagram

Diana próbowała znaleźć miłość w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" jednak ostatecznie się nie powiodło. Zyskała za to cudowne przyjaciółki, Natalię i Wiolę, z którymi wciąż utrzymuje dobre kontakty. Dziewczyny jednak niedawno podzieliły się informacją, że ich serca są zajęte. Czy Dianie też niedługo uda się odnaleźć miłość? Tego jej życzymy!