Internauci są zachwyceni empatią Pawła z "Rolnik szuka żony 7"! W nowym wpisie nawiązał do kandydatek

W dzisiejszym odcinku "Rolnik szuka żony" uczestnicy wybiorą maksymalnie pięciu kandydatów, którym dadzą szansę na zdobycie swojego serca. To zdecydowanie ważny moment dla każdego - zarówno rolników, jak i osób starających się o ich względy. Paweł, jeden z uczestników siódmej edycji miłosnego show TVP. dodał szczery wpis dotyczący kandydatek, które napisały do niego listy. Czy zasugerował komu da szansę? Internauci są oczarowani tym, co przeczytali.

Paweł z "Rolnik szuka żony 7" o kandydatkach z programu

Paweł Bodzianny to jeden z uczestników 7. edycji "Rolnik szuka żony". W dzisiejszym odcinku będzie musiał wskazać, które maksymalnie pięć kobiet, które starają się o jego względy będzie chciał bliżej poznać.

Paweł ma 38-lat i pragnie założyć rodzinę i mieć dzieci. Trzy lata temu wziął udział w innym programie. W "Wyspie przetrwania" dał się poznać jako silny i niczego nie bojący się mężczyzna. Tutaj odkrywa przed publicznością zupełnie inne cechy. W najnowszym wpisie na Instagramie nawiązał do dzisiejszego odcinka "Rolnik szuka żony". Farmer - bo taki ma pseudonim, przyznał, że były to dla niego naprawdę ciężkie decyzje:

Na stole przede mną są zdjęcia dziewczyn, które po przeczytaniu listów, zaprosiłem na spotkanie na żywo. Finalnie do kolejnego etapu może przejść maksymalnie pięć z nich, a na farmę zaproszę już tylko trzy. Chyba jeszcze nigdy nie stałem przed tak trudnym wyborem. Odrzucić kogoś po pierwszym wrażeniu jakie zrobił.. Znam to uczucie i nie jest ono przyjemne.

Internauci są zachwyceni empatią mężczyzny i nie szczędzą komplementów w komentarzach:

- Słuchaj swojego serca... Powodzenia ❤️

- Pańska empatia... <3

- Nie zdążyłam napisać listu 🙈 powodzenia ;)

- Życie to ciągle wybory ale myślę, że z biegiem czasu dobrze wybrałeś Pawle 😉

Czy Paweł znajdzie prawdziwą miłość w "Rolnik szuka żony 7"? Przekonamy się w przeciągu najbliższych tygodni!

