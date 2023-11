W filmie zagra nowa twarz wśród aktorów Vegi - Julia Wieniawa. Jednak Dygant, Bołądź czy Stramowski grali już w poprzednich filmach Vegi, zagrają też w "Kobietach mafii", co nie wszystkim się podoba.

Aktorzy ci sami. Tematyka ta sama. Mam wrażenie że u Pana Vegi zmienia sie tylko tytuł filmu

Można by było kilku aktorów już wymienić, np Dygant i Bołądź. Moim zdaniem nie pasują do tego świata. Plus za Warnke ktoś nowy - spodobała mi się jej gra w botoksie. Sobota też fajnie że się pojawił. Natomiast Stramowski i Oświeciński muszą być, piszą fani Vegi.