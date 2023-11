2 z 4

Kasia Cichopek pochwaliła się nowym zdjęciem z planu serialowego. Możemy zobaczyć na nim Marcina Mroczka, który trzyma lalki. Okazuje się, że podczas nagrań scen z udziałem bliźniaczek, często zastąpią je lalki, udające niemowlaki. Oznacza to, że w serialu zobaczymy zarówno prawdziwe dzieci, jak i te... sztuczne. A wszystko po to, aby zminimalizować stres u maluszków, którym niewątpliwie jest obecność w studiu nagraniowym. Prawdziwe dzieci, będą na planie cały czas pod opieką prawdziwych mam i pojawią się w serialu tylko wtedy, kiedy nie będzie można zastąpić je lalkami. Oczywiście jest to rozsądne ze strony produkcji, ale nie do końca spodobało się fanom serialu.

Zobaczcie, co napisali pod zdjęciem z lalkami, imitującymi Zuzię i Emilię...