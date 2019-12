Internauci krytykują Seweryna z "Rolnik szuka żony". Po świątecznym odcinku show w sieci zawrzało!

Internauci ostro krytykują Seweryna z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"! Po emisji świątecznego odcinka programu w sieci zawrzało! Co nie spodobało się fanom show, którzy publikowali w sieci krytyczne komentarze? Specjalna, świąteczna odsłona "Rolnika" już za nami. Dokładnie 25 grudnia dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników programu i poszukujących miłości rolnikach. W programie pojawił się m.in. Seweryn z nową partnerką. Zakochani opowiedzieli o swoim związku i zdradzili, jak wygląda ich wspólne życie. Niestety, to co mówił Seweryn wywołało sporo emocji wśród fanów show! Dlaczego?

Seweryn to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu "Rolnik szuka żony". Początkowo rolnik wzbudzał ogromną sympatię wśród widzów show i to właśnie on otrzymał najwięcej listów od zainteresowanych nim kobiet. Niestety, kiedy jedna z kandydatek Seweryna odkryła, że rolnik kłamie i ma kontakt z Marleną poza programem, fani zaczęli ostro go krytykować. Szybko okazało się również, że Seweryn nie chce być z Marleną, chociaż to właśnie ona była jego faworytką. Między parą doszło wówczas do ostrej kłótni podczas której padły wyzwiska i obraźliwe słowa. Seweryn zarzucił Marlenie, że za szybko zaangażowała się w ich związek. Teraz jego wypowiedź wypominają mu fani "Rolnik szuka żony", którzy skomentowali zachowanie Seweryna w świątecznym odcinku show.

- Marlena wystraszyła Seweryna bo niby tak szybko wszystko chciała, a z ta nową od razu zamieszkał i tym razem to już nie za szybko :/

- a gadał że ślub, mieszkanie, dzieci itp to po kilku latach a teraz nagle szybko zaproponował mieszkanie u siebie???? No Seweryn przeczysz samemu sobie🤦

- Rozwijało się powoli... po tym jak Marlena pojechała w lipcu, to w listopadzie mieszkali juz razem, to bardzo powoli... A po kłótni mówił, ze ze dwa lata na to potrzeba... Ech 😣- kometują fani na Facebooku.

Oglądaliście świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Wy również byliście zaskoczeni wyznaniami Seweryna?

AKPA

