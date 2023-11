Internauci krytykują Seweryna z "Rolnik szuka żony"

Fani programu "Rolnik szuka żony" mocno krytykują Seweryna! Do tej pory 28-letni rolnik był uważany za jednego z najsympatyczniejszych uczestników najnowszej edycji show TVP. Internauci byli zachwyceni Sewerynem, który otrzymał najwięcej listów od zainteresowanych nim kobiet. Jak już wiemy, rolnik do swojego domu zaprosił trzy kandydatki: Marlenę, Dianę i Joannę. Niestety, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" doszło do nieprzyjemnej sytuacji, po której jedna z kandydatek opuściła program. Fani show są zniesmaczeni tym, w jaki sposób Seweryn potraktował kobietę!

Internauci ostro krytykują Seweryna z "Rolnik szuka żony"

W ostatnim odcinku programu TVP Seweryn i jego kandydatki grali w grę, która miała dość zaskakujący finał. Seweryn, Diana, Marlena i Joanna odpowiadali na wcześniej wymyślone przez nich pytania. W pewnym momencie doszło do bardzo niezręcznej sytuacji - rolnik wyznał wprost, że Marlena od samego początku była jego faworytką. Co więcej, Marlena skomentowała wyznanie Seweryna informując, że Joanna traci czas na gospodarstwie rolnika! Asia była w szoku, kiedy usłyszała, że ma najmniejsze szanse u rolnika, a sam Seweryn nie zaprzeczał i co więcej, przed kamerą powiedział, że nie zamierza na siłę zatrzymywać Joanny, jeżeli chce wyjechać. Później rolnik zaprosił Asię na randkę, podczas której przyznał, że nic do niej nie poczuł. Po powrocie do domu Joanna spakowała swoją walizkę i opuściła gospodarstwo Seweryna.

Internauci byli oburzeni zachowaniem rolnika! Fani show krytykowali Seweryna za to, jak potraktował Joannę.

- Seweryn był takim faworytem tej edycji, a tu się okazało, że jest zwykłym niedojrzałym dzieciakiem, który nie wie, jak się zachować, by nie zranić drugiej osoby. Nie wiem, jak mógł wpaść na pomysł tej głupiej zabawy, która popsuła tylko nastrój w domu. I te jego miny, wydaje się bardzo nieprzyjemny

- Zawiodłam się na Sewerynie. Przechwalony. Na początku pięknie A jednak wychodzi z niego jaki jest

- Mógł powiedzieć jej to w cztery oczy. Zachowanie okropne. Dziecinada - komentowali internauci.

Zgadzacie się z opinią fanów show? Wam również nie spodobało się zachowanie Seweryna?

Internauci krytykują Seweryna z "Rolnik szuka żony"

Fani zawiedli się na rolniku

