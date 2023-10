Perfekcyjna cera, nogi jak do nieba, talia osy, zawsze idealnie ułożone włosy i fenomenalna sylwetka - właśnie tak lansują się w mediach społecznościowych najgorętsze nazwiska z pierwszych stron gazet, doprowadzając tym samym swoich fanów do kompleksów. Ale czy celebrytki na żywo naprawdę wyglądają tak rewelacyjnie, jak na Instagramie? Warto pamiętać o tym, że nawet "spontaniczne" fotografie gwiazd, które widzimy na ich kontach, tak naprawdę są efektem dziesiątek wykonanych zdjęć, nad którymi najprawdopodobniej pracował cały sztab stylistów, fryzjerów i makijażystów. Co więcej, nawet jeśli największe piękności pozują w wersji no makeup, często ich fotografie poddane są rozmaitym filtrom, redukcji kolorów oraz jasności, a nawet wysmuklającym i upiększającym aplikacjom, dzięki którym figura i cera gwiazd zawsze wygląda perfekcyjnie. Nic więc dziwnego, że internauci wciąż zadają sobie pytanie, jak ich idolki wyglądają w codziennym życiu.

Zobaczcie nasze wideo, które udowodni wam, że nawet najpopularniejsi celebryci zmagają się z niedoskonałościami, zmarszczkami, cellulitem, czy ponadprogramowymi kilogramami, które ukrywają za pośrednictwem Photoshopa. Jak bez upiększających aplikacji wygląda Jennifer Lopez, siostry Kardashian czy Selena Gomez. Niektóre celebrytki bez makijażu i w naturalnej wersji są nie do poznania!

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News