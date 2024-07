Anna Przybylska od kilku miesięcy nie udziela się już tak aktywnie na Instagramie, jak wcześniej. Być może było to spowodowane aferą z uśmierceniem aktorki przez jeden z tabloidów, która odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Zaniepokojonych stanem zdrowia gwiazdy fanów uspokoił nieco jej partner. Przypomnijmy: "Choroba Ani jest delikatną sprawą"

W końcu jednak Anna przełamała milczenie i opublikowała zdjęcie na swoim profilu. Przybylska pochwaliła się kilkoma parami nowych butów do biegania. Aktorka słynie z zamiłowania do joggingu, a jesień to idealna pora na tego typu sporty. Zauważyli to też jej fani, którzy cieszą się, że ich idolka nie rezygnuje z ulubionych aktywności.

Liczymy na więcej zdjęć!

