Na imprezie honorującej australijskie gwiazdy – Australians in Film Awards & Benefit Dinner, zjawiła się m.in. Miley Cyrus i Natalie Imbruglia. Obie artystki postawiły na rzęsy w rozmiarze XXL.

Jak widać ten trend w makijażu wciąż cieszy się popularnością wśród gwiazd. Aby uzyskać maksymalny efekt powiększenia polecamy tusze do rzęs z grubymi szczoteczkami, jednak uzyskanie takiego rezultatu kosmetykami jest czasochłonne, dlatego też polecamy sztuczne rzęsy lub kępki wielorazowego użytku. Wyglądają ładnie i są niedrogie.

Jeśli jednak zależy wam na długotrwałym efekcie zachęcamy do zapoznania się z ofertą kosmetyczek, które zagęszczają rzęsy w profesjonalny sposób. Ponadto od jakiegoś czasu furorę robi preparat RevitaLash (ok. 350 zł za 2ml), który ponoć czyni cuda. Redakcja Fleszstyle.pl dopiero zaczęła go testować, więc o efektach powiemy dopiero za kilka miesięcy.

Poniżej znajdziecie więcej informacji o makijażu rzęs oraz filmiki instruktażowe. Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć.