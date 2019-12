Ilona z "Rolnik szuka żony" wybrała bardzo seksowną stylizację na święta! "Piękna jesteś" skomentowała Marlena

Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała się w bardzo seksownej stylizacji! Partnerka Adriana pochwaliła się kreacją, w której spędziła minione święta. Ilona i Adrian to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie ostatniej, szóstej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. Ilona była jedną z trzech kandydatek, które walczyły o względy Adriana. Rolnik zaprosił do swojego domu Agatę, Wioletę i właśnie Ilonę. Adrian do samego końca nie faworyzował żadnej z uczestniczek show, ale podczas ostatecznych wyborów zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek z Iloną. Jak się później okazało, między nimi pojawiło się prawdziwe uczucie, które wciąż kwitnie! Okazuje się, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami para razem spędziła święta.

Ilona zdradziła, jak spędziła święta Bożego Narodzenia

Ilona i Adrian w finałowym odcinku programu "Rolnik szuka żony" zdradzili, że w tym roku święta spędzą razem. Teraz partnerka rolnika pokazała zdjęcie ze świąt i pochwaliła się swoją seksowną stylizacją! Przy okazji zdradziła, że to pierwsza fotka, jaką zrobił jej Adrian.

Święta święta i już po świętach 🎄❤🎅Trochę tu trochę tam... Ale bardzo miło spędzone w tym roku. Mam nadzieję, że u Was również. Uwierzycie, że Adrian pierwszy raz robił mi zdjęcia? 😊- napisała na Instagramie.

Ilona w święta zaprezentowała się w czarnej mini z koronką na plecach. Sukienka podkreśliła jej zgrabną figurę. Internauci byli zachwyceni wyglądem partnerki rolnika. Zdjęcie Ilony skomentowała również Marlena, która w programie "Rolnik szuka żony" była kandydatką Seweryna.

- Pięknie wyglądasz i ta sukienka 😍

- Bosko 😍😍😍

- Slicznie wygladasz💖🌸🌺👏- komentowali internauci.

- Ale ty piękna jesteś 😍😍 😘- napisała Marlena.

Zobaczcie sami, jak podczas świąt prezentowała się Ilona z "Rolnik szuka żony"!

Zobacz także: Ania z „Rolnik szuka żony” szczerze o związku z Kubą „Jestem szczęśliwa, chociaż…”. Jak naprawdę im się układa?

Ilona pokazała swoją świąteczną stylizację.

Adrian i Ilona poznali się na planie 6. edycji show TVP.