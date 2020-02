Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" w tym roku świętowali swoje pierwsze wspólne Walentynki. Z tej okazji zaplanowali romantyczny weekend pełen atrakcji. Wybranka rolnika wspomniała również jedną z randek, na których była jeszcze w programie. Gorące zdjęcie z tego wydarzenia opublikowała w sieci.

Ilona z "Rolnik szuka żony" wspomina randkę z Adrianem

Ilona z "Rolnik szuka żony", wspominając walentynkowy weekend, opublikowała zdjęcie z jednej z randek, które wraz z Adrianem odbyli pod okiem kamer programu TVP. Była to istotna randka, ponieważ ostatnia i padły na niej bardzo ważne słowa. To właśnie wtedy Ilona starała się dowiedzieć od Adriana, jakie ma wobec niej plany. Nie obyło się bez nerwów:

- Co dalej z nami? - pytała, jednak wtedy Adrian nie do końca wiedział, jak odpowiedzieć:

- Z każdym dniem jest coraz lepiej. Teraz trzeba wszystko rozwijać i będzie pięknie! (...) Dostaliśmy piękną szansę na spotkanie się i teraz musimy to pielęgnować - powiedział wówczas.

Jak widać wszystko się ułożyło, a Adrian i Ilona cieszą się piękną miłością! Przy okazji dostają wiele zapytań o ślub. Powodem może być również fakt, że rolnik profesjonalnie zajmuje się fotografią ślubną a na jego profilu często pojawiają się efekty jego sesji. Internauci nie kryją, że chcieliby zobaczyć zdjęcia z ich najpiękniejszego dnia w życiu, jednak czy Ilona i Adrian zdecydują się na ślub? Pozostaje Nam tylko trzymać kciuki.

Ilona z "Rolnik szuka żony" wspomina randkę z Adrianem z czasów programu TVP.

Ilona i Adrian są jedyną parą ostatniej edycji, której uczucie przetrwało. Ich relacja z dnia na dzień robi się coraz poważniejsza. Fani nie mogą doczekać się informacji o ślubie. Czy bohaterowie szóstego sezonu "Rolnik szuka żony" zdecydują się na ten krok?

W tym roku zakochani spędzali pierwsze wspólne Walentynki. W planach mieli relaks w jacuzzi, czyżby to było w nawiązaniu do jednej z randek w programie "Rolnik szuka żony"? W końcu to program, który odmienił ich życie na lepsze.