Ilona z "Rolnik szuka żony" w zmysłowej sesji. Wygląda jak modelka ze światowych magazynów!

To już nie ta sama skromna Ilona, którą znamy z programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka początkowo wstydziła się pozować do zdjęć. Adrian jeszcze w programie poprosił swoje kandydatki o możliwość zrobienia im naturalnych zdjęć na łonie natury. Ilona kategorycznie odmówiła, argumentując, że nie czuje się swobodnie przed aparatem. Dziś, nie dość, że regularnie pozuje ukochanemu do zdjęć, to jeszcze bierze udział w sesjach, które robi zupełnie inny fotograf. Zdjęcie, które właśnie pojawiło się w sieci zapiera dech w piersiach. Ilona wygląda fenomenalnie!

Ilona z "Rolnik szuka żony" w zmysłowej sesji

Ilona z "Rolnik szuka żony" już na początku programu zdradziła, że jej wielką pasją są konie. Udzieliła Adrianowi na wizji nawet kilku lekcji jeździectwa. Na profilu fotografa Waldemara Łomży, pojawił się efekt sesji zdjęciowej Ilony z jej ukochanym koniem. Ilona pozuje przytulając się do konia. Ubrana jest w przepiękną balową kreację, która odkrywa całe jej plecy. Czerwona kreacja podkreśla jej urodę i nadaje zmysłowości. Wybranka Adriana wygląda nie tylko jak księżniczka ale i rasowa modelka!

Zdjęcie nie tylko mocno ukazuje niezwykłą urodę uczestniczki "Rolnik szuka żony" ale również jej niesamowitą relację ze zwierzęciem. Nie da się ukryć, że konie są jej pasją i doskonale się z nimi dogaduje. Tylko spójrzcie na to zdjęcie. Gdyby nie było podpisane, zgadlibyście, że patrzycie na Ilonę? Zdjęcie robi wrażenie.

Do tej pory zdjęcia Ilony były skromne, chociaż już niejednokrotnie pozowała przed obiektywem Adriana,. Jednak ostatnia sesja, która pojawiła się w sieci, zapiera dech w piersiach. Ciężko uwierzyć, że to naprawdę Ilona!