Ilona z "Rolnik szuka żony" rozstała się z Adrianem? Niepokojące zdjęcie książki o toksycznych związkach!

Ilona z "Rolnik szuka żony" w programie znalazła miłość i popularność. Jedna z najpopularniejszych uczestniczek często dzieli się mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami z Adrianem, na których wyglądają na bardzo zakochanych. Tym razem jednak umieściła niepokojącą fotografię, która może świadczyć o tym, że w ich związku coś się zepsuło. Zobaczcie sami!

Ilona z "Rolnik szuka żony" czyta o toksycznych związkach!

Ilona z "Rolnika" oprócz zdjęć z jazdy konno, co jest jej największą pasją, czasem dzieli się z obserwatorami książkami, które aktualnie czyta. Teraz na Instastories opublikowała zdjęcie książki o dosyć niepokojącym tytule "Toksyczny związek? Ocal siebie!". Jeszcze bardziej zaskakuje podtytuł: "Jak przestać tworzyć relację wysokiego ryzyka". Czyżby Ilona odnosiła to do związku z Adrianem?

Sami spójrzcie na to zdjęcie!

Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" jest gotowa na nową miłość! Zdradziła nam, o jakiej relacji marzy

Instagram

Sprawa szybko się wyjaśniła i okazuje się, że Ilona lubi czytać psychologiczne książki. Uczestniczka "Rolnika" pochwaliła się nawet autografem od autora i na Instastories wyznała, że książka bardzo ją wciągnęła.

Instagram

Na zdjęciach z Adrianem widać, że ich związek rozwija się w dobrym kierunku. Para wygląda na bardzo szczęśliwą!