Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała, jaką wiadomość dostała od Jakuba! Nie uwierzycie, o co ją zapytał! 

Ilona pokazała wiadomość od Jakuba

Ilona, Adrian i Jakub wzięli udział w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż od nagrań programu minął już ponad rok to byli uczestnicy hitu Telewizyjnej Jedynki wciąż utrzymują ze sobą kontakt i się przyjaźnią. Jakiś czas temu Ilona zdradziła, że Jakub odwiedził ją i Adriana, a ostatnio razem bawili się na weselu Natalii (kandydatki Sławomira). Teraz Ilona podczas relacji na InstaStories pokazała, jaką wiadomość dostała od Jakuba!

Partnerka Adriana podczas relacji na InstaStories rozpoczęła Q&A (pytania i odpowiedzi) podczas którego odpowiadała na pytania internautów. Okazuje się, że na propozycję Ilony zareagował m.in. Jakub, który zadał jej naprawdę zaskakujące pytanie. Ilona pokazała, co napisał do niej Jakub!

Zaadoptujecie mnie?- zapytał Jakub. yyyy..🙈 @jaqbn- odpisała Ilona.

Jak widać, Ilona była nieco zaskoczona pytaniem Jakuba ;)

Ilona i Adrian zaprzyjaźnili się z Jakubem. Wszyscy wystąpili w 6. edycji "Rolnik szuka żony".