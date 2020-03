Ilona z "Rolnik szuka żony" o przenoszeniu koronawirusa przez zwierzęta. Apeluje do właścicieli! 

Ilona z "Rolnik szuka żony" postanowiła zareagować na falę nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w sieci i dotyczą zwierząt! Według fake newsa, który błyskawicznie rozprzestrzenił się w internecie, zwierzęta domowe również miałyby przenosić koronawirusa! Niektórzy właściciele byli przerażeni tym faktem. Teraz już wiadomo, że to była jedynie nieprawdziwa informacja, ale reakcja w sieci była szokująca! Plotkę zdementowało też Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które jednak zachęca do mycia rąk po kontakcie z pupilami:

Fałszywe bądź niepełne informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 mogą prowadzić do niepotrzebnej paniki, dlatego przypominamy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie ma żadnych dowodów na to, aby SARS-CoV-2 był przenoszony przez zwierzęta domowe (jak psy i koty)" – fake newsa zdementowało też Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.