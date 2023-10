Ilona Łepkowska odniosła się do fali krytyki, która spotkała ją po wypowiedzi jakiej udzieliła na temat wyglądu Małgorzaty Trzaskowskiej po wieczorze wyborczym.

Scenarzystka "M jak Miłość" powiedziała wówczas, że według niej zbyt zwyczajny wygląd żony Rafała Trzaskowskiego, w którym na co dzień nie ma absolutnie nic złego, mógł zostać źle odebrany przez osoby mieszkające na prowincji. Według niej ta drobna wpadka mogła zaważyć na ewentualnym spostrzeżeniu pierwszej damy przez wyborców, która jest integralną częścią wizerunku przyszłej głowy państwa.

Mnie się bardzo podoba Małgorzata Trzaskowska, ale ja powiem tak, o głupstwie, o takiej drobnej rzeczy. Już nie mówię o tym, że oczywiście wieczór wyborczy znowu w Warszawie, a nie na prowincji - zauważyła scenarzystka. (...) - Pani prezydentowa Agata Duda wystąpiła w eleganckiej sukni i myślę, że dla większości była uczesana, miała głowę od fryzjera. Dla większości społeczeństwa to jest właśnie wizerunek pierwszej damy. Natomiast Małgorzata Trzaskowska, która oczywiście jeżdżąc w kampanii, mogła jeździć w balerinkach i t-shirtach, tak samo ubrała się na wieczór wyborczy. Myślę, że wiele osób oglądając ją - osób z prowincji, przyznaję - pomyślało: „Kurczę, no zaraz, no ona się nawet nie uczesała dokładnie, te włosy niespięte. Jak ona wygląda? Nie no, my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa Dudowa - komentowała w Wirtualnej Polsce.