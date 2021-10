Wielki finał drugiej edycji "Sanatorium miłości" już za nami! W ostatnim odcinku programu nie zabrakło ogromnych emocji i wzruszeń. Widzowie dowiedzieli się w ostatnią niedzielę, którzy uczestnicy zostali wybrani królową i królem turnusu. W wielkim finale okazało się, że to Bożena i Gerard zebrali najwięcej głosów od swoich kolegów z programu. Jak skomentowali to widzowie? Czy ich zdaniem, Bożena zasługuje na tytuł królowej turnusu w "Sanatorium miłości"? Internauci zachwyceni Bożeną z "Sanatorium miłości" Na początku drugiej edycji "Sanatorium miłości" Bożena wywoływała mieszane uczucia wśród widzów- wszystko przez temat jej rozmowy z Wojtkiem. Kobieta podczas randki z kolegą z programu cały czas mówiła bowiem o pieniądzach i o wysokości emerytur w Polsce: Mam dwa tysiące renty, dochodzi mi inna. Pytałam się jednej z dziewczyn, ile ma pieniędzy. 1080 zł. Zapytałam się, z czego Ty żyjesz? Jak ktoś ma 5000, to może sobie żyć… - mówiła Bożena. Z każdym kolejnym odcinkiem mogliśmy poznać Bożenę bliżej i z każdym odcinkiem widzowie lubili ją coraz bardziej. Przełomowym momentem z pewnością był wyjazd uczestników show do parku rozrywki, gdzie Bożena przełamała swój strach i zdecydowała się wejść na rollercoaster. Bożena różnie, początek słaby, mowa o pieniądzach, potem ok, potem niestety na minus za zachowanie w basenie, teraz znów super - komentowali fani programu. W wielkim finale okazało się, że to właśnie Bożena została królową turnusu. Uczestniczka show nie ukrywała zaskoczenia i wzruszenia, a fani zgodnie ocenili, że ten tytuł zdecydowanie się jej należał! - Brawo dla Bożenki. Wspaniała kobieta. - Super cieszę się, że pani Bożena została...