Małgorzata Socha to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka zagrała w wielu hitowych serialach takich jak: "Złotopolscy", "Brzydula" czy "Na Wspólnej". Od kilku lat wciela się również w serialową Ingę w uwielbianych przez widzów "Przyjaciółkach". Małgorzata Socha ma tysiące fanów, którzy od lat zachwycają się jej aktorskim talentem. Teraz jednak Ilona Ilona Łepkowska w rozmowie z Faktem powiedziała wprost, że chciałaby, żeby producenci zaczęli obsadzać ją w nieco innych rolach niż do tej pory. Zobaczcie, co powiedziała!

Reklama

Ilona Łepkowska komentuje talent aktorski Małgorzaty Sochy

Ilona Łepkowska bardzo krytycznie oceniła twórców filmowych, którzy obsadzają Małgorzatę Sochę w rolach "ładnej blondynki". Scenarzystka chciałaby, żeby aktorka poszła śladem Małgorzaty Kożuchowskiej, która do roli w filmie Patryka Vegi dała się oszpecić.

Chciałabym, żeby teraz ona dostała od jakiegoś reżysera propozycję roli wbrew swojemu wizerunkowi. Żeby też dała się w pewien sposób oszpecić, zszargać. Żeby była zmuszona do zrzucenia swojego ładnego kostiumiku. Bo uważam, że ma talent, tylko nie ma szansy go pokazać - oceniła w rozmowie z "Faktem".

Zgadzacie się z opinią Ilony Łepkowskiej? A może przesadziła z tak mocną oceną?

Zobacz także: Co się stało z Piotrusiem z "Kogla Mogla"? Zdradza Ilona Łepkowska!

Ilona Łepkowska oceniła telent aktorski Małgorzaty Sochy.

Reklama

Scenarzystka uważa, że Małgosia powinna dać się oszpecić do roli.