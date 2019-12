Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" mają wielkie serca! W co angażują się przed świętami?

Ilona z "Rolnik szuka żony" uwielbia zwierzęta. Już na początku show podzieliła się z widzami swoją pasją, którą są konie. Udało jej się nawet wciągnąć w to Adriana! Para w swoim gospodarstwie posiada również psa. Często chwalą się pupilami na Instagramie. Miłość do zwierząt sprawia, że zakochani nie są obojętni na losy bezdomnych czworonogów. Ilona i Adrian odwiedzili schronisko i zachęcili do adopcji.

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" w schronisku dla zwierząt

Ilona Kurzeja i Adrian Borkowicz przed świętami odwiedzili schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu. Na instastory uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawiło się zdjęcie ukochanego przy klatce smutnego psiaka. Zakochani postanowili wykorzystać swoją popularność, aby znaleść dom dla kilku bezdomnych czworonogów:

Baron wciąż czeka... - napisała.

Smutek malujący się na pyszczku zwierzaka łamie serce. Ilona i Adrian nie są obojętni na los zwierząt. Pamiętajmy jednak, że adopcja musi być przemyślana. Nie kupujmy ale też nie adoptujmy zwierzaków tylko po to, żeby zrobić komuś prezent na święta. To musi być odpowiedzialna decyzja każdego z nas!

Ilona i Adrian zachęcają do adopcji zwierząt

Ilona z "Rolnik szuka żony" jest miłośniczką zwierząt. Chętnie chwali się swoimi pupilami na Instagramie

