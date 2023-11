Prawie wszystkie gwiazdy mają konta na Instagramie! Julia Wieniawa, Olga Frycz, Agnieszka Kaczorowska... - aż trudno policzyć, kto nie jest dostępny w sieci. Celebryci zarabiają na sponsorowanych zdjęciach krocie! Jak policzył "Fakt" Zosia Zborowska za miesiąc reklamowania różnych produktów może otrzymać nawet 30 tysięcy złotych! Czy po ujawnieniu nowego związku zacznie zarabiać więcej? Jej budżet domowy może się sporo poprawić!

Zosia Zborowska nie kryje się już ze swoim szczęściem. Gwiazda od kilku miesięcy spotyka się z Andrzejem Wroną. Aktorka i siatkarz są w sobie na zabój zakochani! W sieci chwalą się pięknymi zdjęciami, gdzie nie szczędzą sobie czułości. Obok miłosnych zdjęć nie brakuje też sponsorowanych fotografii, polecających np. kupno luksusowych kosmetyków. Czy to dobrze? Zobaczcie, ile za jedno zdjęcie może otrzymać Zosia.

Jak informuje dziennik Zborowska nawet za jedno zdjęcie może otrzymać od 5 do 8 tysięcy złotych. Duża reklama na profilu aktorki kosztuje podobno 15 tysięcy złotych. Gwiazda zdecydowanie ma smykałkę do interesów, co bardzo podoba się jej ukochanemu. Być może niedługo i na koncie Andrzeja Wrony zobaczymy sponsorowane zdjęcia! Zosia podsunęła mu pomysł, ale jak zareagował na to siatkarz?

Zosia uważa, że grzechem byłoby nieskorzystanie z okazji. Według niej gwiazdy muszą czerpać z dobrej passy i póki są na topie muszą kuć żelazo póki gorące i zarabiać na swej rozpoznawalności – mówi informator "Faktu".

Konto Andrzeja na Instagramie obserwuje 131 tysięcy osób. Myślicie, że niedługo ta liczba się zwiększy i pojawią się na nim sponsorowane posty?

Zosia i Andrzej nie ukrywają już swojej miłości

