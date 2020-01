Dla Dawida Kubackiego ten sezon sportowy jest bardzo udany. Skoczek po raz drugi zdobył pierwsze miejsce w zawodach Pucharu Świata w Titisee-Neustad, a tym samym znalazł się na trzecim miejscu listy płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Wyprzedził nawet Kamila Stocha! Ile zarabia Dawid Kubacki? Mimo sporej sumy to nadal stawki w świecie piłkarskim robią największe wrażenie! To jaką kwotą Robert Lewandowski zamknął kolejny rok może wywołać zawrót głowy!

Ile zarabia Dawid Kubacki?

Dawid Kubacki za ostatni sezon w skokach narciarskich zarobił już ok. 360 tys. złotych. Ta kwota zapewniła sportowcowi trzecie miejsce w rankingu FIS. Pierwsze miejsce zajmuje Stefan Kraft z kwotą ok. 432 tys. zł, z kolei Kamil Stoch znajduje się na 6. miejscu i zarobił w sezonie 2019/2020 - 233 500 zł.

Warto przypomnieć, że dodatkowe kwoty, takie jak premia za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni (ok. 80 tys. zł w przypadku Dawida Kubackiego), kontrakty reklamowe i inne projekty nie wliczają się do kwoty podawanej przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Zarobki Roberta Lewandowskiego

Mimo tak dużych sukcesów na koncie Dawida Kubackiego to gwiazdy piłki nożnej zarabiają najwięcej. Robert Lewandowski dzięki nowemu kontraktowi z Bayernem Monachium będzie rocznie zarabiał 20 milinów euro. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe, wpływy z prowadzonych przez piłkarza działalności i inne projekty. To wszystko sprawia, że piłkarz znalazł się na liście najbogatszych Polaków. "Wprost" informuje, że majątek Lewandowskich jest wart... 450 milionów złotych! Różnica, jak widzicie, jest ogromna!

