Hailey Baldwin to piękna, młoda kobieta. Zaledwie 22-letnia modelka w krótkim czasie zyskała międzynarodowy rozgłos. I nie chodzi tu tylko o jej związek z Justinem Bieberem, o którym napisano już niemal wszystko. Wiele osób zapomniało, że Hailey Bieber od wielu lat jest także profesjonalną modelką. Projektanci pokochali jej urodę. Dzięki temu jej kalendarz pęka w szwach. Hailey Bieber pracowała już dla takich projektantów, jak choćby Sonia Rykiel czy też zmarły niedawno Karl Lagerfeld. Jakie są sekrety jej sylwetki? Zobaczcie poniżej!

Ile waży Hailey Bieber?

Hailey Bieber nigdy nie miała problemów z nadwagą. Od zawsze mogła się poszczycić doskonałą sylwetką. Największą uwagę niemal zawsze zwracają jej niezwykle długie nogi. To właśnie one są jej największym atutem.

Choć do tej pory żona Justina Biebera lubiła podkreślać swoje wdzięki, niedawno zmieniła styl. Bardzo często można spotkać ją ubraną w szerokie bluzy, oversize'owe żakiety czy też puchowe kurtki. Niektórzy twierdzili, że w ten sposób modelka chce zatuszować ciążę. Nic z tych rzeczy! Hailey Baldwin wciąż ma perfekcyjną sylwetkę. Modelka waży 54 kg przy wzroście 171 cm. Choć wydawać by się mogło, że to bardzo mało, Hailey Baldwin wygląda zdrowo i naturalnie. Być może jest to zasługa regularnych treningów, dzięki którym jej ciało jest jędrne i zadbane.

Jak już wspomnieliśmy, Hailey Bieber dzięki swoim idealnym kształtom wciąż zasypywana jest kolejnymi propozycjami współpracy. Żona Justina Biebera pracuje nie tylko dla znanych projektantów, ale także jest twarzą popularnych sieciówek, jak choćby Stradivarius.

Justin Bieber to prawdziwy szczęściarz!

Czyste piękno!

