Anna Wendzikowska zdradziła, ile waży! Ostatnie zdjęcia gwiazdy TVN wywołały sporo emocji wśród jej fanów na Instagramie. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" opublikowała kilka fotek z wakacji, na których pochwaliła się szczupłą, wysportowaną figurą.

Anna Wendzikowska już wkrótce skończy 38 lat, ale takiej sylwetki może pozazdrościć jej niejedna nastolatka. Niestety, bardzo szczupła figura Ani nie wszystkim przypadła do gustu. Okazuje się, że niektórzy internauci zaczęli ostro krytykować dziennikarkę, która teraz odpowiedziała na uwagi dotyczące jej wyglądu i napisała, ile dokładnie waży!

Anna Wendzikowska opublikowała nowe zdjęcie z wakacji, a przy okazji odpowiedziała na nieprzychylne wpisy i krytyczne komentarze dotyczące jej figury. Okazuje się, że na gwiazdę "DDTVN" wylała się fala hejtu! Jak zareagowała dziennikarka?

dziękuję za wszystkie komentarze o tym, że nie mam kobiecych kształtów, jestem szkieletem i wyglądam ohydnie.. jako że nie mam wstydu, to prezentuję Wam całą swoją ohydną, szkieletowatą chudość tym razem od tylu ???? i tak delikatnie chciałabym zauważyć: jak ktoś gruby to źle, jak chudy to źle, jak kobieta gruba po ciąży to zaniedbana, jak szybko wraca do formy to lansuje nierealistyczne wzorce... litości!!!- napisała na Instagramie.