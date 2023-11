Reklama

Od kilku miesięcy tematem numer jeden w mediach jest potencjalny transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt. Polski piłkarz zatrudnił nowego menadżera i powiedział władzom swojego klubu, że chce odejść z Bayernu Monachium w letnim oknie transferowym. Marzeniem Roberta Lewandowskiego jest przejście do Realu Madryt, ale polskim zawodnikiem zainteresowane są jeszcze takie kluby jak Chelsea Londyn czy Manchester United. Władze Bayernu nie chcą jednak oddać Roberta...

Ile wart jest Robert Lewandowski?

Władze Bayernu Monachium nie chcą sprzedać Roberta, bowiem to najskuteczniejszy zawodnik Bundesligi i mają podpisany z nim kontrakt do 2021 roku. Polski napastnik chce jednak odejść z niemieckiego klubu i zagrać w hiszpańskiej albo angielskiej lidze. Władze Bayernu postanowiły wyznaczyć taką kwotę transferu za Roberta, którą ciężko będzie komuś zapłacić. Jak podaje "Sport Bild", Bayern Monachium jest gotowy rozważyć ofertę za Roberta, ale rozmowy o ewentualnym transferze zaczną się od kwoty... 200 mln euro. Co ciekawe, wcześniej mówiło się o transferze za 120 mln euro, a zatem cena z Roberta Lewandowskiego sporo wzrosła.

- Działacze Bayernu Monachium grają krótką piłkę - nie będą odbierać telefonów od menedżera Lewandowskiego, Piniego Zahaviego, chyba że zaoferuje on kwotę wyższą niż 200 mln euro - twierdzi Mark Lovell, korespondent telewizji ESPN.

Wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że nie wiadomo czy znajdzie się chętny do wyłożenia takiej sumy za zawodnika, który skończy w tym roku 30 lat. Menadżer Lewandowskiego, Pini Zahavi, miał powiedzieć w Bayernie, że Robert chce odejść latem. Hiszpańska prasa pisze, że Robert poważnie potraktuje tylko ofertę z Realu Madryt, o którym zawsze marzył, żeby tam grać. Choć ostatnio mówiło się, że po półfinale Ligi Mistrzów, w którym Robert nie zaimponował Realowi, hiszpański klub wycofał się z chęci kupna go, teraz temat transferu do Realu znów wraca.

- Po przeanalizowaniu rynku piłkarzy, pierwszym wyborem Królewskich jest teraz Robert Lewandowski. Numerem dwa jest Harry Kane. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się Mohamed Salah. Największe pieniądze Real chce przeznaczyć w przyszłości na transfer Neymara. Lewandowski jest obecnie najtańsza opcją - donosi "ABC".

Myślicie, że Robert odejdzie z Bayernu? Czy trafi do Realu?

ZOBACZ: Robert Lewandowski udowodnił, że dla mamy zrobi wszystko! Na jej urodzinach zaśpiewała jedna z największych polskich gwiazd

Robert Lewandowski przejdzie do Realu?

Instagram

Reklama

Polski piłkarz marzy o tym od lat