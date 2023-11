Nie wszyscy wiedzą, że za pojawienie się na widowni w popularnych programach można zarobić! Okazuje się jednak, że stawki są dosyć zróżnicowane. „Super Express” podaje, ile można zarobić za oglądanie na żywo takich programów jak: „Jaka to melodia?”, „Czar par”, „Kuba Wojewódzki” czy „Milionerzy”! Niektóre kwoty mogą pozytywnie zaskoczyć, inne mocno szokują!

Ile za udział w show "Jaka to melodia?" otrzymują widzowie?

Dla fanów programów rozrywkowych ich oglądanie to czysta przyjemność, która jednak może wiązać się z dodatkowymi zyskami. Oglądając program na żywo można nie tylko zobaczyć prowadzących i przeżyć prawdziwe emocje, ale też zarobić.

„Super Express” dotarł do agencji statystów, która poszukuje widowni do programów rozrywkowych i okazuje się, że statystą może zostać każdy, a najlepiej opłacanym show jest „Jaka to melodia?” prowadzona przez Rafała Brzozowskiego. Za kilka godzin na planie otrzymamy 70 zł! Tyle samo dostają widzowie "Wkręceni w randkę". Na podobne kwoty może liczyć publiczność „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, "Milionerów" i „Czaru par”. Tam można zarobić 60 zł.

Gdzie widownia zarobi najmniej?

Zdecydowanie niższe kwoty są w reality show „Big Brother”, gdzie widownia otrzymuje jedynie 30 zł. A na jakie wynagrodzenie można liczyć za udział w programie „Kuba Wojewódzki”? Okazuje się, że widownia nie otrzymuje tam nic. Zaskoczeni?

"Kuba Wojewódzki"

East News

"Czar par"

East News