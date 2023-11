Chcielibyście poczuć się jak Doda i zamieszkać w jej apartamencie? Teraz stało się to możliwe! Okazuje się bowiem, że artystka postanowiła wynajmować swój stylowy apartament na warszawskim Mokotowie. Doda opublikowała w sieci kilka zdjęć mieszkania, które zostało urządzone w mocnych i bardzo wyrazistych kolorach. To już kolejny apartament gwiazdy- wcześniej okazało się, że Rabczewska wynajmuje 140 metrowe lokum, które posiada prywatny ogród na dachu!

Teraz okazuje się, że Doda ma kolejne mieszkanie w stolicy (o nieprzypadkowej nazwie Eclectic Queen Loft), które chce wynajmować! Spójrzcie tylko na te wnętrza! Chcielibyście tam zamieszkać?

Artystka za pośrednictwem Facebooka i Instagrama pokazała swoim fanom zdjęcia stylowego mieszkania na warszawskim Mokotowie i zdradziła, co się w nim znajduje. Co więcej Doda przyznała, że jej 135-metrowy apartament pojawił się już w ofercie na stronie airbnb.pl i tam wszyscy chętni mogą składać rezerwacje. W środku m.in. sauna, bar oraz szklany sufit w jednej z dwóch sypialni!

A oto dokładny opis na stronie airbnb na której można wynająć apartament:

Eclectic Queen Loft posiada pięknie urządzony salon, 2 komfortowe sypialnie, kuchnię, przestronną garderobę oraz łazienkę i dodatkową toaletę. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację, dzięki czemu panują tu doskonałe warunki do relaksu w upalne dni. Wszystkie pomieszczenia zostały indywidualnie urządzone i ozdobione kolorowymi obrazami i grafikami. Goście wypoczywający w Eclectic Queen Loft mają do dyspozycji m.in. bezpłatne Wi-Fi, piekarnik, lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz toster. Dopełnieniem jest prywatna sauna, sprzęt do grillowania oraz bar, w którym można przygotowywać własne drinki i eksperymentować ze smakami. Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking. Z pewnością znajdą Państwo tutaj wszystko, co niezbędne do udanego, przyjemnego pobytu.