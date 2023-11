Maria Sadowska po 10 latach zdecydowała się na ślub z muzykiem Adrianem Łabanowskim. Ceremonia odbyła się 17 sierpnia 2017 roku, a ile kosztował ślub i wesele? Jak donosi "Fakt", wszystko kosztowało około 50 tysięcy złotych. Okazuje się, że para zaręczyła się już 7 lat temu, ale przez zajęty kalendarz oraz pojawienie się na świecie ich dwójki dzieci - Lili i Iwa decyzję o ślubie kościelnym odłożyli. Teraz nadszedł ten odpowiedni czas.

Czy 50 tysięcy złotych to dużo? Według nas jest to raczej standardowa cena za taką uroczystość przy więcej niż 100 gościach. A tylu było na ślubie Marysi i Adriana. Gdzie odbył się ślub?

Po ceremonii w warszawskim kościele Apostołów Piotra i Pawła zaproszono gości do klubu Mila nad Zalewem Zegrzyńskim. Parę na wesele motorówką jako kapitan przywiózł Piotr Woźniak-Starak.

– To była wspaniała impreza wypełniona najlepszą muzyką. Przecież wśród gości było mnóstwo muzyków. Co chwila ktoś śpiewał dla pary młodej. Marysia i Adrian też dali popis swoich wokalnych możliwości. Adrian zaśpiewał nawet z Liroyem. Śpiewy i tańce trwały do białego rana. Jako jeden z ostatnich wyszedł z wesela Mateusz Banasiuk – zdradził informator "Faktu".