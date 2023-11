2 z 5

Trwająca godzinę prywatna lekcja tańca z Agnieszką Kaczorowską kosztuje 900 zł, informuje "Fakt". Tabloid dotarł do cennika szkoły tańca gwiazdy. Zainteresowani dłuższą nauką, mogą zdecydować się na zakup pakietów. Wówczas cena lekcji spada. Za 6 godzinnych spotkań pod okiem Agnieszki trzeba zapłacić 4 950 złotych. Natomiast przy zakupie 10 - 7 800 złotych. To jednak wciąż wysokie kwoty, biorąc pod uwagę stawki innych tancerzy znanych z programu telewizyjnych. Według informacji tabloidu, ceny lekcji takich sław jak Rafał Maserak czy Stefano Terrazino to wydatek rzędu 300-400 zł.