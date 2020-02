Ile kosztują faworki u Magdy Gessler? Smakują wybornie, jednak cena zwala z nóg!

W końcu nadszedł ulubiony dzień wszystkich łakomczuchów - tłusty czwartek! Dzisiaj wszyscy fani słodyczy mogą objadać się do woli i to bez wyrzutów sumienia. Jeśli jeszcze nie zakupiliście łakoci na dzisiejsze święto, to mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia! Koniecznie zajrzyjcie do restauracji "Słodki Słony" Magdy Gessler! Wiemy, ile kosztują u znanej restauratorki pyszne faworki!

Ile kosztują faworki u Magdy Gessler?

Zapewne wiele osób zastanawia się, gdzie można dostać najlepsze słodkości na Tłusty Czwartek. Niewątpliwie jednym z takich miejsc jest restauracja "Słodki Słony" Magdy Gessler. Cen nie znajdziecie w internecie, dlatego postanowiliśmy osobiście sprawdzić jak przedstawia się oferta. Jeżeli macie dość pączków, to może skusicie się na pyszne faworki?

Słodkości u Magdy Gessler nie należą jednak do najtańszych. Jeżeli chcecie kupić faworki, to za ok. 400 gramowe pudełko będziecie musieli zapłacić... 60 zł! Nie ulega jednak wątpliwości, że smak i jakość łakoci od znanej restauratorki jest po prostu obłędny. Wczoraj osobiście przetestowaliśmy również pączki od Magdy Gessler i musimy Wam przyznać, że smak jest naprawdę niezapomniany!

Sama restauratorka na swoim Instagramie zapewniła, że ekipa "Słodki Słony" od samego rana dwoi się i troi, aby dla nikogo nie zabrakło pysznych pączków i słodkości!

Besos dla ekipy slodki słony która właśnie teraz szaleje aby zdążyć zrobic tyle paczkow dla was aby dla nikogo nie zabrakło zaczęli od 4 rano... safantastyczni a ich i moje paczki na pewno najsmaczniejsze ... te z róża moje ulubione ...@slodki_slony.. mokotowska45.... zapraszam Magda Gessler .. to szczescie przynosi (pisownia oryginalna) - napisała Magda Gessler.

A czy Wy skusicie się na pączka lub faworki od samej Magdy Gessler? Zapewniamy, że smak jest wyborny!

