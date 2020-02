Tłusty czwartek, który poprzedza okres katolickiego Wielkiego Postu i kończy karnawał już jutro! Jednak przed postem warto zaszaleć i pokusić się o słodkie łakocie! Jeśli jesteście fanami pączków i faworków to koniecznie powinniście się zapoznać z ofertą... Magdy Gessler. Osobiście sprawdziliśmy jak smakują przysmaki od znanej restauratorki, a przede wszystkim wiemy ile kosztują! Skusicie się?

Znamy ceny pączków i faworków u Magdy Gessler!

Jutro wszystkie łakomczuchy będą mogły bez wyrzutów sumienia objadać się słodkościami do woli - w końcu to Tłusty czwartek, a po nim nastąpi już okres Wielkiego Postu. Zapewne wielu z Was zastanawia się, gdzie można dostać najlepsze pączki i w jakich cenach. Niewątpliwie jednym z takich miejsc jest restauracja "Słodki Słony" Magdy Gessler. Cen nie znajdziecie w internecie, dlatego MY postanowiliśmy je sprawdzić osobiście. Jak przedstawia się oferta?

Do wyboru macie pięć smaków pączków: z maliną, adwokatem, z różą, śliwką i czekoladą oraz z jagodami. Zapewne najbardziej interesuje Was cena. Otóż za jednego pączka w "Słodkim Słonym" zapłacicie... 10 zł! Wygląda więc na to, że ceny wzrosły co do ubiegłego roku. W 2019 roku za pączka trzeba było wydać 8-9 zł w zależności od nadzienia. Jedno musimy jednak przyznać - smakują naprawdę obłędnie!

Jak wiadomo Tłusty czwartek kojarzy się również z faworkami. Jeżeli chcecie je zakupić właśnie w restauracji Magdy Gessler, to musicie się liczyć z kosztem 60 zł/400g. Do dzisiejszego wieczoru możecie również składać zamówienia na większe ilości słodkości. Jeżeli jednak jesteście zwolennikami przygotowania pączków samemu, to mamy dla Was jeszcze jedną, świetną informację. Podajemy Wam przepis na pączki Magdy Gessler!

Przepis na pączki Magdy Gessler

Przepis na pączki pochodzi ze strony smakizycia.pl.

SKŁADNIKI

mąka szymanowska ok. 2 kg

cukier 300 g

jajka 30

masło 500 g

mleko 500 ml

cukier waniliowy z prawdziwej wanilii - 2 opakowania

sól 0,5 łyżeczki do kawy

świeże drożdże 100 g

konfitura z płatków róż lub powidła śliwkowe

smalec 2,5 kg domowy lukier

500 g skórki pomarańczowe kandyzowane 100 g

JAK ZROBIĆ?

Do mleka dodać 100 g cukru i pokruszone drożdże, podgrzewać mieszając, aż drożdże i cukier się rozpuszczą. Do ciepłego mleka z drożdżami (ok. 30-35 st. C) wsypać szklankę mąki, wymieszać i zostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Z 20 jaj oddzielić żółtka od białek. Żółtka, 10 całych jaj, 200 g cukru, wanilię i sól podgrzewać mieszając trzepaczką rózgową do temp. ok. 30-35 st. C. Kiedy zaczyn drożdżowy podwoi objętość wymieszać go w dużej misce z masą jajeczną. Wsypać 1,2 kg mąki i dokładnie wymieszać rękoma. Wyrabiać, podsypując mąką, aż ciasto nabierze gładkiej konsystencji i przestanie kleić się do rąk. Na koniec dodać roztopione masło. W zależności od wilgotności mąki, wielkości jaj i wilgotności powietrza można zużyć od 1,2 do 1,7 kg mąki.

Wyrobione ciasto przykryć suchą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 1,5 godziny. W trakcie rośnięcia dwukrotnie krótko wyrobić ciasto rękoma. Wyrośnięte ciasto podzielić na mniejsze porcje, formować z nich ruloniki i kroić je na małe kawałki. Każdy spłaszczyć. Na środek włożyć łyżeczkę nadzienia, zawinąć brzegi i zlepić je jak sakiewkę. Toczyć w dłoniach każdy pączek nadając mu kulisty kształt. Układać na oprószonej mąką stolnicy zlepieniem do dołu. Przykryć suchą ściereczką i zostawić w cieple do wyrośnięcia na 30-45 minut. W rondlu rozgrzać smalec do temp. 180 st. C (kawałek ciasta wrzucony do tłuszczu zaczyna natychmiast się smażyć i skwierczeć) i smażyć pączki porcjami, obracając je w trakcie smażenia jeden raz. Osączyć z tłuszczu na ręczniku papierowym, kiedy przestygną polać lukrem i posypać skórką pomarańczową. Więcej znajdziecie tutaj.

A Wy, skusicie się na pączki od Magdy Gessler? Czy jednak 10 zł za jedną sztukę to zbyt dużo? Smak jest obłędny!

Anna Kusiak

Smakują naprawdę wybornie! Naszym faworytem jest ten z malinami :)

Anna Kusiak

Świetnie smakuje również ten z adwokatem!