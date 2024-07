Francuska uroda, nieprzeciętne wyczucie stylu i dostęp do najdroższych ubrań sprawiły, że Marion Cotillard stała się niekwestionowaną ikoną stylu na światową skalę. To jednak nie wszystko, gdyż piękna aktorka ostatnio może poszczycić się kolejnym sukcesem.

Cotillard została ambasadorką Diora, dzięki czemu nie musi się już martwić, co włoży na czerwony dywan. Ostatnio za każdym razem kiedy staje przed fleszami aparatów, ma na sobie kolejną nieprzyzwoicie drogą kreację z najnowszej kolekcji francuskiego domu mody. Poza tym wystąpiła również w najnowszej kampanii reklamowej marki.

Choć ambasadorowanie Diorowi z pewnością ułatwiło jej wspięcie się na modowe wyżyny, to nie można odjąć jej wyczucia smaku. Najlepszym na to dowodem są jej perfekcyjne stylizacje, które prezentowała jeszcze przed podpisaniem lukratywnego kontraktu z Diorem. Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie najlepsze stylizacje ikony stylu, Marion Cotillard.



Tak Marion Cotillard wyglądała w przeciągu ostatnich miesięcy: