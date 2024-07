Historia miłości piłkarza Ikera Casillasa i dziennikarki Sary Corbonero przypomina tę znaną z bajek. Po wielkim finale Mistrzostw Świata w 2010 roku, w trakcie udzielania wywiadu bramkarz podszedł do dziennikarki i zaczął ją całować. Wszyscy nie mogli uwierzyć w to co zobaczyli. Ostatecznie para wzięła ślub, a na początku tego roku zostali rodzicami chłopca, który otrzymał imię Martin. Przypomnijmy: Iker Casillas został ojcem. Gdzie odbył się poród?

Reklama

Piłkarz chętnie publikuje zdjęcia swojego synka w sieci korzystając głównie ze swojego profilu na Instagramie. Kilka dni temu wraz z rodziną wybrał się nad morze, co oczywiście zostało uwiecznione na fotografii. Nie wszystkim jednak zdjęcie się spodobało - jeden z internautów w dość jednoznaczny sposób je skomentował. Wywołało to ogromne oburzenie wśród pozostałych, w tym także samego Casillasa.



Wrzuć go do wody, dupku. Zobaczymy, czy umie pływać - czytamy.



Reakcja piłkarza była natychmiastowa. Zaledwie kilka minut po zamieszczeniu komentarza internauty, pojawiła się odpowiedź Ikera. W mocnych słowach dał do zrozumienia mężczyźnie, co o nim sądzi.



Musisz być niezłym skurwysynem, skoro piszesz takie rzeczy. Mam nadzieję, że po trzech minutach od napisania tych słów poczułeś, że powinieneś się wstydzić. PRZYGŁUPIE!!!". - odpowiedział.



Nie za ostro?

Zobacz: Iker pochwalił się synkiem. Ma zaledwie kilka dni

Zobacz także

Reklama

Najseksowniejsi piłkarze świata: