W miniony weekend odbyła się gala 86. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" podczas której ogłoszono, kto zdobył tytuł Najlepszego Sportowca Roku 2020. Jak już wiemy, miejsce trzecie zajął Kamil Stoch, miejsce drugie należy do Igi Świątek, a miejsce pierwsze należy do Roberta Lewandowskiego. Na imprezie nie mogło zabraknąć laureatów dwóch pierwszych miejsc w plebiscycie. Zarówno Iga Świątek, jak i Robert Lewandowski wygłosili wzruszajace przemowy. Co ciekawe podczas wystąpienia "Lewego" doszło do zabawnej i zaskakującej sytuacji - internauci zauważyli bowiem, jak Iga Świątek stojąc za Robertem Lewandowskim niefortunnie ułożyła dłonie na statuetce... Wyglądało to tak, jakby pokazywała środkowy palec, co oczywiście najpewniej jest przypadkiem, niemniej dość zabawnym.

Reklama

Zobaczcie sami, jak to wyglądało ;) A my jeszcze raz gratulujemy Robertowi Lewandowskiemu i Idze Świątek sukcesów!

Zobacz także: Iga Świątek olśniła na Balu Mistrzów Sportu 2020. Ale mogła wyglądać jeszcze lepiej! Oto druga kreacja

Reklama

Iga Świątek zajęła 2. miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Wygrał Robert Lewandowski.