Rossmann wyprzedaje za 11 zł idealny tusz na makijaż w pośpiechu! Bez użycia zalotki i bez grudek

Z delikatnym, codziennym makijażem najlepiej współgrają mascary mocno wydłużające i podkręcające rzęsy. Ważne jest by włoski były wyraźnie zaznaczone, ale równocześnie prezentowały się dość naturalnie. Do tego typu looków świetnie sprawdza się zwłaszcza tusz Pump Up od Lovely, który teraz możesz znaleźć za niecałe 11 zł w Rossmannie.

Tusz mocno podkręcający rzęsy z Rossmanna

Mascara Pump Up to dobry wybór zwłaszcza na make up w pośpiech, gdyż eliminuje konieczność używania zalotki. Jest wyposażona w dobrze wyprofilowaną silikonową szczoteczkę, którą dociera do samej nasady rzęs i świetnie je unosi. Porządnie je też wydłuża i rozczesuje, więc nawet przy kilku warstwach nie ma opcji na pojawienie się grudek na włoskach. Po aplikacji rzęsy wydają się też delikatnie zagęszczone. Formuła produktu ma intensywnie czarny odcień i jest trwała - tusz nie osypuje się wciągu dnia i nie kruszy. Na wizażu kosmetyk został oceniony na 4,2 w pięciopunktowej skali.

„Mascara ma bardzo fajną szczoteczkę, która nie skleja włosków. Po nałożeniu tuszu rzęsy są optycznie dłuższe i pogrubione. Efekt jest bardzo naturalny!”

„Tusz ma bardzo intensywny czarny kolor. Pięknie rozczesuje oraz wydłuża i pogrubia rzęsy. Na pewno jeszcze nie raz go kupię.”

„Najlepszy i mega tani tusz do rzęs. Wydłuża, ale nie skleja przy tym rzęs. Po aplikacji nie kruszy się i nie ściera. Trzyma się się idealnie przez cały dzień” - podsumowują wizażanki.