Buty Loft37 w Biedronce za 34,99 zł. Regularna cena tego modelu to ponad 300 złotych!

Dobra wiadomość dla fanek gumowych i pachnących balerin Loft37! Te buty znów będą dostępne w ofercie sieci Biedronka. To już stała współpraca, dzięki której, co jakiś czas można kupić stylowe buty polskiej marki w popularnym dyskoncie.

Tym razem modne buty na lato 2020 będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: różowe, szare, i czarne, a co najważniejsze ich cena zachęca do zakupu. Modne baleriny Loft37 kupimy w Biedronce już za 34,99 zł!

Gumowe baleriny Loft37 znów w ofercie Biedronki!

Gumowe baleriny, klapki i sandały w sezonie letnim cieszą się ogromną popularnością. Pasują do każdej stylizacji, są łatwe w czyszczeniu i niedrogie. Nic dziwnego, że ekspresowo znikają z koszy w Biedronce. Tym razem pachnące baleriny od Loft37 będą dostępne od środy 10 do 24 czerwca lub do wyczerpania zapasów. W ofercie marki kupimy dwa modele w kilku wersjach kolorystycznych.

Tylko spójrzcie na te baleriny. Wybierzecie się na zakupy?

Mat. promocyjne

Polska marka już od kilku lat współpracuje z siecią Biedronka. Jakiś czas temu w ofercie dyskontu były dostępne baleriny Loft37.