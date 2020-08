Idealne brwi zrobione produktem za 8 zł?! Rossmann wyprzedaje hitową kredkę do brwi. Nie rozmazuje się i wygląda naturalnie

Odpowiednio podkreślone brwi to ważny element makijażu. W końcu są bardzo widocznym, co za tym idzie istotnym, elementem twarzy. To właśnie one stanowią oprawę oka, a odpowiednie wykonturowanie ich nie należy do najłatwiejszych zadań. Rossmann wyprzedaje aktualnie perełkę wśród wodoodpornych kredek do brwi, którymi z łatwością nadasz kształt swoim brwiom i nie będziesz się martwić, że w ciągu dnia się rozmarzą. W dodatku aktualnie kosztuje mniej niż 8 zł!

Zobacz także: Kredka do brwi z Rossmanna za niecałe 5 złotych to hit: "Cena jest śmieszna za taką jakość, kocham jej chłodny odcień!"

Wodoodporna kredka do brwi z Rossmanna za niecałe 8 zł

Brwi podkreślone makijażem zdecydowanie nadają wyrazistość całemu lookowi. Efekt idealnych brwi możemy osiągnąć na wiele sposobów, jednak gdzie znaleść idealny produkt, który po nałożeniu zapewni nam gwarancję trwałości? Rossmann wychodzi na przeciw potrzebom miłośniczek makijażu i wyprzedaje hitową wodoodporną kredkę do brwi za niecałe 8 zł! Wibo Eyebrow Pencil w regularnej cenie kosztuje 14,49 zł jednak mimo niskiej ceny zdobył uznanie wśród dziewczyn. Użytkowniczki Wizaż.pl oceniły ten produkt na aż 4,1 w pięciopunktowej skali!

Kosmetyk posiada szczoteczkę, która ułatwi rozczesywanie oraz nadanie początkowego kształtu brwiom. Z kolei dzięki wyprofilowanemu sztyftowi, umożliwi nadanie im idealnego kolorytu. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Dziewczyny go kochają!

- Mam brwi dość jasne, mało widoczne i rzadkie. Szukam więc kosmetyku, który trwale pomoże mi zbudować piękny i pełny kształt - ta kredka się do tego nadaje.

- Z pomocą tej kredki brwi maluje w kilka chwil bez strachu, że gdzieś się rozmazałam bądź wyjechałam poza linię brwi. Produkt godny polecenia, dla mnie nr 1 wsród kredek. Wydajność mogłaby być większa.

- Efekt utrzymuje się cały dzień, wyglądając tak jak powinno. Nie rozmazuje się, ładnie i bardzo naturalnie wygląda.

- Super się rysuje. Wprawdzie nie muszę całych brwi domalowywać, ale mam w niektórych miejscach spore dziury. Brwi w stanie idealnym są przez cały dzień, nawet pomimo drapania się po brwi od czasu do czasu. Grzebyczek jest dużym plusem, nie kupuję kredek do brwi bez grzebyczka. Dobrze że ten nie jest za ostry, a mały i precyzyjny.

Wypróbujecie?

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy tusz do rzęs za 7 złotych! "Pogrubia i wydłuża, daje efekt nieziemskiego wachlarza!"

Kredka do brwi WIBO Eyebrow Pencil w Rossmannie jest dostępna za jedynie 7,99 zł!