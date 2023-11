Czarna kreska na powiece jest najdłużej panującym makijażowym trendem! Dlaczego? Genialnie otwiera oko, podkreśla kolor tęczówki i optycznie zagęszcza linię rzęs. Poznaj nasze triki na idealną kreskę i ucz się... na błędach!

Ponadczasowy trend? Perfekcyjna, czarna kreska!

Wykonanie perfekcyjnej kreski nie należy do najłatwiejszych zadań, mimo to nigdy nie wychodzi z mody. Gwiazdy również pokochały ten look i często z nim eksperymentują. Kreski zmieniają swoją grubość, długość i kolor – od klasycznej czerni po szalone neony! Rihanna często wybiera tradycyjną jaskółkę w połączeniu z kolorowymi lub błyszczącymi ustami. Hailey Bieber słynie z naturalności, dlatego na oficjalne wyjścia stawia na subtelną kreskę, która podkreśla i zagęszcza linię jej rzęs. Naszym zdaniem to Lady Gaga wygrywa pojedynek na najlepszy makijaż oczu! Jej kreski to czasami małe dzieło sztuki – są odważne i zawsze perfekcyjnie wyrysowane.

Jak narysować idealną kreskę?

Wasze kreski są też tak doskonałe? Jeśli nie to zajrzyj do naszej szkoły makijażu – Party Beauty Challenge i dowiedz się, jak wykonać idealną kreskę! Wizażystka Zosia Gil-Wąsowicz pokaże, jakie błędy popełniamy najczęściej i zdradzi triki na to, jak wykonać ją perfekcyjnie!

Dzięki kilku prostym wskazówkom osiągniesz gwiazdorski look, a wszystko przy użyciu produktów Oriflame! Tusz do kresek Giordani Gold jest stworzony do malowania jaskółek na powiece - posiada cienki pędzelek, ma intensywny kolor i pozostaje na swoim miejscu przez cały dzień!

Kreskę najlepiej malować na lekko rozluźnionej powiece. Ważne jest również to jakiego użyjemy eyelinera! Idealny będzie taki, który ma cieniutki pędzelek - mówi wizażystka, Zosia Gil-Wąsowicz.

Kredka do oczu Giordani Gold to nasz kolejny must-have: jest miękka, łatwo się rozprowadza, a przy tym zachwyca trwałością. Jak podkład Giordani Gold może pomóc ci stworzyć perfekcyjną kreskę? Odpowiedź znajdziesz w naszym filmie!

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame