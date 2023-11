Selena Gomez, Kendall Jenner, Taylor Swift, Beyoncé, Kylie Jenner… wszystkie są królowymi Instagrama. Ich profile śledzą tłumy ludzi, a pojedyncze zdjęcie, które postują potrafi zebrać nawet kilka milionów polubień. Jak one to robią?

Reklama

Każde zdjęcie, które pojawia się na stronach gwiazd Instagramu, ma jedną wspólną cechę – dziewczyny mają idealną cerę.

Materiały prasowe

Ty też możesz to osiągnąć! Wcale nie potrzebujesz filtrów i wymyślnych aplikacji. Wystarczy ten jeden podkład, który zadba o to, aby Twoje selfie zawsze było idealne.

Wet n Wild Photo Focus™ to lekki podkład zapewniający pokrycie od średniego do pełnego. Skóra będzie jednolita, intensywnie wygładzona, doskonała i nieskazitelna.

To jednak nie wszystko, Photo Focus™ wzbogacony został innowacyjną technologią No Flashback, która sprawia, że cera dostosowuje się do każdego rodzaju światła, więc już nigdy nie zobaczysz na zdjęciach białych plam na twarzy.

To udowodnione! Specjaliści marki Wet n Wild testowali podkład w 7 różnych wariantach oświetleniowych: we wnętrzach pomieszczeń oraz na zewnątrz, a także w czasie sesji fotograficznej – zarówno z użyciem lampy błyskowej, jak i bez niej. Zdjęcia za każdym razem wychodziły dobrze, a cera modelek wyglądała spektakularnie.

Wet n Wild Photo Focus™ zawiera także kompleks regulujący wydzielanie sebum, dzięki czemu zapewnia idealne matowe wykończenie. W linii dostępne jest 5 kolorów, dzięki którym dobierzesz podkład, którego kolor będzie idealnie pasował do Twojej cery.

Co więcej, żaden produkt marki Wet n Wild nie był testowany na zwierzętach.

Mat. promocyjne

Sprawdź go sama i przekonaj się, że to jedyny podkład, którego potrzebujesz! :)

Reklama

Kosmetyki marki Wet n Wild dostępne są w sieci drogerii Natura oraz na drogerienatura.pl.