Ida Nowakowska zdradziła, że jej mąż to prawdziwa "złota rączka". Nie uwierzycie, czym się zajmuje w domu

Ida Nowakowska opublikowała na Instastory zaskakujące zdjęcia, na których pokazała, że jej mąż jest człowiekiem wielu talentów. Ostatnio para, która na co dzień żyje w związku na odległość, ma okazję, aby spędzać ze sobą mnóstwo czasu. Niedawno gwiazda pokazała, że jej mąż, Jack Herndon doskonale gotuje i zachwycił Idę swoją wersją pizzy, a teraz okazuje się, że to nie jedyny jego talent, oprócz aktorstwa - oczywiście! Po najnowszej relacji na Instagramie Idy Nowakowskiej nikt już nie będzie miał wątpliwości, że Jack Herndon to prawdziwa "złota rączka". Zobaczcie, czym się zajmuje w domu!

Ida Nowakowska zdradziła, że jej mąż to prawdziwa "złota rączka"

Ida Nowakowska wiosną po raz pierwszy zostanie mamą. Gwiazda TVP szczęśliwą wiadomość ogłosiła w "Pytaniu na śniadanie" i zdradziła, że jest już w 6. miesiącu ciąży. To niewiarygodne, że tak długo udało jej się ukrywać ciążowy brzuszek. Ida Nowakowska ostatnio stała się też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje wyprawkę dla synka, zdradza, jakie ma ciążowe zachcianki i prezentuje ćwiczenia dla kobiet w ciąży.

Teraz gwiazda pokazała, że jej mąż doskonale radzi sobie z wykonywaniem różnych obowiązków domowych i sprawdza się również w roli... elektryka!

Mój kochany prywatny elektryk. To nie żarty - tak opisała zdjęcia Ida Nowakowska.

Sami spójrzcie!

Ostatnio na prezentację ramówki TVP Ida Nowakowska zabrała męża. Razem prezentowali się doskonale.