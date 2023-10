Ida Nowakowska zdecydowanie nie zwalnia tempa. Gwiazda, która na początku maja została mamą bierze udział nie tylko w licznych programach telewizyjnych, a jej fani mogą oglądać ją teraz również na wielkim ekranie. Niemal miesiąc temu, a dokładnie 17 września, do kin trafił film „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”, w którym prowadząca "Pytania na śniadanie" i "You can dance" wcieliła się w rolę zakonnicy Siostry Serafiny. Ida Nowakowska zagrała w nim obok takich nazwisk ze świata kina jak Adam Fidusiewicz, czy Małgorzata Kożuchowska! Jak wspomina współpracę ze słynną aktorką?

Ida Nowakowska szczerze o współpracy z Małgorzatą Kożuchowską

Nie wszyscy fani Idy Nowakowskiej wiedzą, że rola w „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”, wcale nie jest aktorskim debiutem gwiazdy. Słynna tancerka skończyła studia aktorskie i doskonale czuje się przed kamerą, a temat tego projektu, był dla niej niezwykle ważny. Ida Nowakowska jako zakonnica wypadła naprawdę świetnie i z pewnością na długo zapamięta to doświadczenie. A co prowadząca "Pytanie na śniadanie" mówi o współpracy z Małgorzatą Kożuchowską?

Mogłyśmy się minąć gdzieś profesjonalnie i półprofesjonalnie, gdzieś tak kulisowo - zaczęła nieśmiało Ida Nowakowska.

Jak się okazuje, to nie pierwszy raz kiedy Ida Nowakowska spotkała się z Małgorzatą Kożuchowską na planie filmu! Co sądzi o aktorce, kiedy spotkały się po raz pierwszy i co naprawdę je łączy? Zobacz, co Ida Nowakowska zdradziła w rozmowie z reporterką Party.pl!