Ida Nowakowska zagrała w filmie. Nie uwierzycie, w kogo się wcieliła!

Ida Nowakowska realizuje się zawodowo na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim gwiazdę TVP znamy z roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie", ale także jako konferansjerkę co ważniejszych wydarzeń w Telewizji Polskiej, tancerkę oraz jurorkę taneczną, m.in. w "Dance Dance Dance". Okazuje się, że to nie koniec wachlarza talentów artystki. Ida zagrała w nowej produkcji "Powstanie Kardynała" i wcieliła się w rolę... zakonnicy!

Ida Nowakowska w filmie "Powstanie Kardynała"

Ida Nowakowska pojawi się na ekranach jeszcze w tym roku. Na 2021 zaplanowano bowiem premierę filmu opowiadającą o wojennych czasach księdza Stefana Wyszyńskiego, późniejszego kardynała Polski. Film powstawał latem 2020 roku. Aktorka Agnieszka Kawiorska pochwaliła się zdjęciami z planu i przy okazji pokazała pracującą na nim Idę, zakrytą po czubek głowy habitem! Sama Ida nie skomentowała jeszcze udziału w filmie, projekt czeka na ujrzenie światła dziennego w okolicach daty beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fani ewidentnie nie mogą doczekać się, aż zobaczą efekty pracy Idy i twórców filmu:

Dziękujemy! Aga do zobaczenia na premierze ❤️🙌 Czy to Ida Nowakowska z Tobą? :) Nie poznałam, że to Ida! Czekam na premierę!

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Ida Nowakowska wystąpiła w filmie. Jak się okazuje, tancerka miała okazję stanąć już na planie w roli aktorki, gdy miała 14 lat! Wtedy właśnie dostała się do filmu "Poza zasięgiem". Tancerka wcieliła się tam w postać zaginionej nastolatki Ireny Morawskiej, poszukiwanej przez jej ojca. W tę rolę wcielił się sam Steaven Seagal! Później Idę mogliśmy oglądać w epizodycznych rolach w polskich filmach, wystąpiła m.in.: w "Sali samobójców".

Mieliście okazję widzieć już Idę Nowakowską w roli aktorki?

Zobacz także: Ida Nowakowska ma już dość! Gwiazda TVP odpowiedziała na kontrowersje o krytyce Roxie Węgiel w "Dance Dance Dance"

Ida Nowakowska zagrała w filmie o kardynale Wyszyńskim zakonnicę!

Instagram

Zdjęcia do filmu "Powstanie kardynała" powstawały latem 2020 roku.

Instagram

Ida Nowakowska nie przestaje się rozwijać i wciąż próbuje nowych wyzwań zawodowych. Pracuje intensywnie także teraz, mimo bardzo zaawansowanej ciąży.