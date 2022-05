Tego roku ciąża Idy Nowakowskiej była jednym z największych wydarzeń w polskim show-biznesie. Po tym, jak po sześciu miesiącach ukrywania brzuszka, prowadząca "Pytania na śniadanie" zdradziła przed kamerami, że spodziewa się dziecka, jej fani dosłownie oszaleli. Co więcej, gwiazda zrobiła na nich naprawdę ogromne wrażenie - nie dość, że pracowała przez całą ciążę i na porodówkę pojechała prosto z planu programu śniadaniowego, to już tydzień po porodzie wróciła do życia zawodowego. Ida Nowakowska doskonale odnalazła się w roli mamy i nawet zabiera ze sobą maluszka do pracy, przez co musiała mierzyć się z krytyką ze strony internautek. Niektórzy zarzucają jej, że idealizuje macierzyństwo i nie wierzą jej, że codzienność zawsze uśmiechniętej tancerki może wyglądać tak pięknie. Jak jest naprawdę? Ida Nowakowska opublikowała nagranie, na którym pokazała się od zupełnie innej strony! Zaskoczeni?! Ida Nowakowska pokazała nagranie z synkiem 7 lipca synek Idy Nowakowskiej i Jacka Herndona skończył dwa miesiące! Musimy przyznać, że maluch rośnie jak na drożdżach , a gwiazda zabiera go ze sobą na coraz to odleglejsze plany zdjęciowe. Chłopczyk właśnie przebywa ze swoją mamą w Budapeszcie, gdzie gwiazda TVP wybrała się, by kręcić kolejny talent show. Ida Nowakowska relacjonowała podróż samolotem z synkiem , a na wyjazd udał się również jej mąż oraz mama. Ta dwójka to dla niej prawdziwe wsparcie. Prowadząca "You Can Dance. Nowa generacja" nie raz mówiła, jak wiele im zawdzięcza - kiedy sama została mamą, w swojej rodzicielce zaczęła dostrzegać prawdziwą superbohaterkę, i choć nigdy nie wątpiła w swojego męża, nie miała pojęcia, ze Jack aż tak świetnie sprawdzi się w roli taty, która, jak głośno mówi Ida Nowakowska, jest jego...